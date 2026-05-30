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sabato 30 maggio 2026
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Roland Garros, è polemica sugli ostacoli in campo. L'organizzazione non ci sta: "La priorità è la salute dei giocatori"

Arriva la risposta della direzione dello Slam parigino dopo le critiche legate ai cartelloni pubblicitari e ai teloni che hanno causato più di un infortunio
2 min
TagsRoland Garros

L'edizione 2026 del Roland Garros sarà sicuramente ricordata per le numerose polemiche. Dallo sciopero dei giocatori durante il media day per il montepremi considerato inadeguato alle regole della sospensione dei match per le condizioni di caldo estreme, passando anche per le critiche dei giocatori dovute ai teloni posizionati a fondo campo e ai cartelloni pubblicitari che solitamente si trovano di fronte ai giudici di linea. Sono stati numerosi gli incidenti legati a questo ultimo aspetto, dalla tennista turca Zeynap Sonmez che dopo aver urtato contro un cartellone ha riportato una brutta caduta che l'ha costretta a ritirarsi dal match di doppio, passando per la britannica Katie Boulter che aveva subito un incidente simile il giorno precedente e dal belga Alexander Blockx che non ha potuto disputare il suo match di esordio perché infortunatosi dopo essere scivolato su un telone durante un allenamento.

Il comunicato dell'organizzazione

L'organizzazione del Roland Garros ha così voluto rilasciare un comunicato riguardo l'argomento: "Gli organizzatori del torneo Roland-Garros hanno preso atto delle osservazioni fatte da alcuni giocatori riguardo alla configurazione dei campi. Abbiamo tenuto conto di questi commenti e manteniamo una comunicazione costante con i giocatori e i loro team. Il complesso dello stadio è stato ammodernato durante la stagione 2018/2019. Tutti i campi superano attualmente i requisiti minimi del circuito internazionale per la distanza tra la linea di fondo e la fine del campo, fissata a 6,4 metri. La priorità del torneo resta comunque il benessere dei giocatori partecipanti. In quest’ottica, e sulla base delle nostre stesse osservazioni, si stanno attualmente apportando modifiche all’area attorno alla superficie di gioco".

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