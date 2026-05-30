Laila Hasanovic impara l'italiano per Sinner: l'eliminazione dal Roland Garros però "stravolge tutto"

La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros ha scombussolato parecchi piani. Non solo quelli del tabellone principale dello Slam parigino che ha visto l'uscita di scena del primo favorito del seeding, ma anche quelli della fidanzata di Jannik, Laila Hasanovic , che avrebbe raggiunto l'azzurro per la seconda settimana del Major francese. Per via di un problema fisico accusato dall'altoatesino quando si trovava ad un solo game dalla vittoria, a conquistare il passaggio del turno è però stato l'argentino Juan Manuel Cerundolo .

Laila a lezione di italiano per Sinner

Come testimoniato da un video pubblicato sui social dall'hairstylist italiano Andrea Borrelli, Laila era pronta ad imparare qualche parola in italiano in vista del viaggio verso Parigi dove avrebbe poi raggiunto Sinner. La modella e influencer chiede "Come si dice se voglio dire andiamo a cena?". Poi, il commento "È così difficile l'italiano..." prima che di illustrare tutti i suoi impegni: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e infine a Parigi per il Roland Garros". Purtroppo, l'ultima tappa dovrà però essere cancellata dall'agenda.