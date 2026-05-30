Matteo Arnaldi è diventato il terzo azzurro agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 . Grazie al successo ottenuto al super tie-break del quinto set contro Raphael Collignon , il sanremese ha conquistato per la terza volta in carriera il quarto turno di un torneo del Grande Slam. Per un posto nei quarti di finale, l'attuale numero 104 del mondo affronterà Frances Tiafoe , uscito vincitore contro Jaime Faria .

Arnaldi-Tiafoe, orario e quando si gioca

La partita tra Arnaldi e Tiafoe, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 1 giugno con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO – €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE – €285.000

QUARTI DI FINALE – €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE – €1.400.000

VITTORIA – €2.800.000