McEnroe scherza su Sinner: la battuta sul caldo e quel riferimento al quarto set contro Cerundolo

McEnroe, l'analisi su Sinner

Ai microfoni di Tnt Sport, la leggenda del tennis John McEnroe ha dato la sua opinione sull'eliminazione di Sinner: "Il caldo è la sua kryptonite, anch'io ho sempre odiato giocare in questo tipo di condizioni. La differenza l’ha fatta il caldo, poco da dire. Credo molta gente concorderà con me riguardo al fatto che avrebbe dovuto spendere meno energie nel quarto set. L’avrei lasciato andare lottando meno punti possibili per conservare energie in vista dell’ultimo set. Mi è sembrato che abbia speso un po’ troppo e alla fine questa scelta l’ha pagata cara. Ha avuto qualche opportunità all’inizio del quinto, ma a quel punto ormai sembrava che Cerundolo non potesse proprio perderla questa partita".