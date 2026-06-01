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lunedì 1 giugno 2026
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Cobolli, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato in quattro set Zachary Svajda negli ottavi di finale dello Slam parigino
2 min
TagsFlavio CobolliRoland Garros

Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) riuscendo a diventare il sesto italiano nell'Era Open a disputare più di un quarto di finale Slam dopo esserci già riuscito a Wimbledon lo scorso anno. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.

Cobolli ai quarti, orario e quando si gioca

La partita tra Cobolli e il vincitore della sfida tra Auger-Aliassime e Tabilo, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma mercoledì 3 giugno con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

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