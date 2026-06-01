Cobolli, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) riuscendo a diventare il sesto italiano nell'Era Open a disputare più di un quarto di finale Slam dopo esserci già riuscito a Wimbledon lo scorso anno. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.
Cobolli ai quarti, orario e quando si gioca
La partita tra Cobolli e il vincitore della sfida tra Auger-Aliassime e Tabilo, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma mercoledì 3 giugno con campo e orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000