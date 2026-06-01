Cobolli, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del Roland Garros . Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) riuscendo a diventare il sesto italiano nell'Era Open a disputare più di un quarto di finale Slam dopo esserci già riuscito a Wimbledon lo scorso anno. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra la testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo .

Cobolli ai quarti, orario e quando si gioca

La partita tra Cobolli e il vincitore della sfida tra Auger-Aliassime e Tabilo, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma mercoledì 3 giugno con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO – €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE – €285.000

QUARTI DI FINALE – €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE – €1.400.000

VITTORIA – €2.800.000