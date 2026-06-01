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lunedì 1 giugno 2026
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Berrettini, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il romano ha eguagliato il suo miglior risultato a Parigi grazie al successo ottenuto agli ottavi contro Juan Manuel Cerundolo
2 min
TagsMatteo BerrettiniRoland Garros

Dopo quattro anni, dagli US Open 2022Matteo Berrettini tornerà a giocare i quarti di finale di uno Slam. Reduce dalla battaglia vinta al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana, il tennista romano ha superato Juan Manuel Cerundolo riuscendo ad eguagliare il suo miglior risultato a Parigi dove si era spinto così avanti nel 2021 prima di arrendersi a Novak Djokovic. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.

Berrettini ai quarti, orario e quando si gioca

La partita tra Berrettini e il vincitore della sfida tra Arnaldi e Tiafoe, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma mercoledì 3 giugno sul Philippe Chatrier con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

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