Berrettini, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo quattro anni, dagli US Open 2022, Matteo Berrettini tornerà a giocare i quarti di finale di uno Slam. Reduce dalla battaglia vinta al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana, il tennista romano ha superato Juan Manuel Cerundolo riuscendo ad eguagliare il suo miglior risultato a Parigi dove si era spinto così avanti nel 2021 prima di arrendersi a Novak Djokovic. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.
Berrettini ai quarti, orario e quando si gioca
La partita tra Berrettini e il vincitore della sfida tra Arnaldi e Tiafoe, valida per i quarti di finale del Roland Garros, è in programma mercoledì 3 giugno sul Philippe Chatrier con orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000