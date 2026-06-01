Berrettini, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo quattro anni, dagli US Open 2022, Matteo Berrettini tornerà a giocare i quarti di finale di uno Slam. Reduce dalla battaglia vinta al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana, il tennista romano ha superato Juan Manuel Cerundolo riuscendo ad eguagliare il suo miglior risultato a Parigi dove si era spinto così avanti nel 2021 prima di arrendersi a Novak Djokovic. Per un posto in semifinale, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.