Arnaldi epico al Roland Garros: vince la maratona con Tiafoe e vola ai quarti di finale

Arnaldi batte Tiafoe e vola ai quarti del Roland Garros

Vinto al tie-break il primo set, il 25enne ligure (arrivato in Francia da n.104 Atp) ha pagato un calo psicofisico di cui ha approfittato il 28enne statunitense (n.22 Atp), che ha vinto il tie-break del secondo e si è aggiudicato poi il terzo con il punteggio di 6-3. Avanti 4-1 e con due break di vantaggio però, Tiafoe ha poi subito la rimonta di Arnaldi che è riuscito a imporsi al tie-break nel quarto parziale e a vincere poi il decisivo quinto set con il punteggio di 6-4.

Ora per il ligure c'è il derby azzurro con Berrettini

Con questo successo Arnaldi ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros e il suo prossimo avversario sulla terra rossa dello Slam parigino sarà l'azzurro Berrettini.

Arnaldi: "A un certo punto non era più tennis..."

"Non so come faccio a stare in piedi qui", ha sottolineato l'azzurro al termine del match. "Nel terzo set ero così stanco. A un certo punto non era più tennis, era qualcos'altro. Stavo solo giocando con tutto quello che avevo. Doveva esserci un vincitore e per fortuna sono stato io".