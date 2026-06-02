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martedì 2 giugno 2026
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Non iniziato6/2/2026, ore 1:00:
Rafael Jodar Ranking: 29
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Alexander Zverev Ranking: 3

Jodar-Zverev, diretta quarti di finale Roland Garros: segui la sfida LIVE

In scena il primo quarto di finale dello Slam parigino tra il numero tre al mondo e l'astro nascente del tennis spagnolo
Valerio Minutiello
2 min
TagsRoland GarrosZverevjodar
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Zverev è il grande favorito al Roland Garros, e questa è l'occasione che non può perdere con Sinner e Alcaraz fuori dai giochi. Jodar invece è l'astro nascente insieme al brasiliano Joao Fonseca. Quello che un giorno potrebbe diventare il terzo incomodo che tutti stanno cercando. In palio c'è la semifinale, contro il vincente tra Mensik e Fonseca. Segui la sfida in tempo reale con noi. 

13:44

Non ci sono precedenti tra Jodar e Zverev

Sarà una sfida inedita e affascinante quella tra Rafa e Sascha. Non ci sono precedenti tra i due. 

13:25

Jodar l'astro nascente

Jodar sta dimostrando di poter stare con i grandi: al secondo Slam della carriera, lo spagnolo si ritrova già ai quarti di finale dopo le rimonte in cinque set contro Alex Michelsen e Pablo Carreno Busta.

13:23

Zverev e l'esperienza: la finale con Alcaraz

Zverev a 29 anni ha dalla sua l'esperienza in partite di questo livello: è arrivato in finale al Roland Garros nel 2024, e ha perso in 5 set contro Alcaraz. È uscito sconfitto anche nelle finali Slam degli Australian Open 2025 e degli US Open 2020 - quando ha sprecato due set di vantaggio contro Thiem.

Roland Garros - Parigi

 

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