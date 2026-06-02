Roland Garros, strepitoso Mensik: batte Fonseca in tre set e vola in semifinale

Jakub Mensik è il secondo semifinalista del Roland Garros . Sotto le luci dello Chatrier, il classe 2005 ceco ha sconfitto a sorpresa Joao Fonseca con il punteggio di 6-4 6-3 7-6 e si è regalato la prima semifinale Slam in carriera. Prestazione di grande autorevolezza del tennista di Prostejov, che nonostante partisse sfavorito ha preso in mano il pallino del gioco fin dall'inizio - approfittando anche delle condizioni a lui favorevoli, essendo il tetto chiuso - ed è riuscito a imporsi dopo due ore e tre quarti. La Repubblica Ceca ritrova così una semifinale Slam che mancava dal 2017 con Tomas Berdych a Wimbledon . L'ultima nello Slam parigino risale invece al 2010, sempre con Berdych. L'avversario di Mensik sarà Alexander Zverev , che lo ha battuto nell'unico precedente pochi mesi fa, sulla terra di Madrid in tre set.

Mensik, avvio da incorniciare

A scendere in campo con i favori del pronostico è il brasiliano, tuttavia a dettare il gioco è fin da subito Mensik, che si muove sorprendentemente bene per un ragazzo che sfiora i due metri. A decidere il primo set è il break che il ceco ottiene nel quinto gioco e a cui non segue una reazione di Fonseca. Anzi, è proprio lui a concedere un'altra palla break, nel turno di battuta seguente, riuscendo però a salvarsi ed evitare un parziale eccessivamente pesante. Il brasiliano continua ad arrancare anche nel secondo set e sempre nel quinto gioco subisce il break, peraltro da 40-0. Di palle break in suo favore neppure l'ombra; al contrario, deve fronteggiare un set point nel nono game, annullato però con grande personalità (dritto vincente sulla linea). Poco male per Mensik, che alla seconda chance va a segno e si porta a un solo set dalla sua prima semifinale Slam.

Incredibile terzo set: lo vince il ceco

La tanto attesa reazione di Fonseca finalmente arriva e nel game inaugurale della terza frazione, complici i tre doppi falli commessi dal rivale (compreso uno sulla palla break), conquista il suo primo break della serata. Mensik sembra iniziare a dare i primi segni di cedimento, anche a causa di un problema al gluteo, tuttavia a sorpresa ottiene l'immediato contro break. Nessun problema per il brasiliano, capace di riportarsi avanti fino a sevire per il set sul 5-4. Malgrado una chance per chiudere, a spuntarla - dopo 16 punti e alla quinta palla break - è il ceco: 5-5 e parità ristabilita. Mensik annulla poi una palla break e sale 6-5, ma Fonseca rifiuta la sconfitta ed esce indenne da un dodicesimo game fantasmagorico in cui deve salvare ben sei match point. Il grande rimpianto del ceco è sul secondo, dove sembra fatta ma non riesce a trovare il campo con uno smash. Si giunge dunque al tie-break, dove Mensik s'inventa un altro paio di giocate da fenomeno e chiude 7-3.