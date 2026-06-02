Roland Garros, strepitoso Mensik: batte Fonseca in tre set e vola in semifinale
Jakub Mensik è il secondo semifinalista del Roland Garros. Sotto le luci dello Chatrier, il classe 2005 ceco ha sconfitto a sorpresa Joao Fonseca con il punteggio di 6-4 6-3 7-6 e si è regalato la prima semifinale Slam in carriera. Prestazione di grande autorevolezza del tennista di Prostejov, che nonostante partisse sfavorito ha preso in mano il pallino del gioco fin dall'inizio - approfittando anche delle condizioni a lui favorevoli, essendo il tetto chiuso - ed è riuscito a imporsi dopo due ore e tre quarti. La Repubblica Ceca ritrova così una semifinale Slam che mancava dal 2017 con Tomas Berdych a Wimbledon. L'ultima nello Slam parigino risale invece al 2010, sempre con Berdych. L'avversario di Mensik sarà Alexander Zverev, che lo ha battuto nell'unico precedente pochi mesi fa, sulla terra di Madrid in tre set.
Mensik, avvio da incorniciare
A scendere in campo con i favori del pronostico è il brasiliano, tuttavia a dettare il gioco è fin da subito Mensik, che si muove sorprendentemente bene per un ragazzo che sfiora i due metri. A decidere il primo set è il break che il ceco ottiene nel quinto gioco e a cui non segue una reazione di Fonseca. Anzi, è proprio lui a concedere un'altra palla break, nel turno di battuta seguente, riuscendo però a salvarsi ed evitare un parziale eccessivamente pesante. Il brasiliano continua ad arrancare anche nel secondo set e sempre nel quinto gioco subisce il break, peraltro da 40-0. Di palle break in suo favore neppure l'ombra; al contrario, deve fronteggiare un set point nel nono game, annullato però con grande personalità (dritto vincente sulla linea). Poco male per Mensik, che alla seconda chance va a segno e si porta a un solo set dalla sua prima semifinale Slam.
Incredibile terzo set: lo vince il ceco
La tanto attesa reazione di Fonseca finalmente arriva e nel game inaugurale della terza frazione, complici i tre doppi falli commessi dal rivale (compreso uno sulla palla break), conquista il suo primo break della serata. Mensik sembra iniziare a dare i primi segni di cedimento, anche a causa di un problema al gluteo, tuttavia a sorpresa ottiene l'immediato contro break. Nessun problema per il brasiliano, capace di riportarsi avanti fino a sevire per il set sul 5-4. Malgrado una chance per chiudere, a spuntarla - dopo 16 punti e alla quinta palla break - è il ceco: 5-5 e parità ristabilita. Mensik annulla poi una palla break e sale 6-5, ma Fonseca rifiuta la sconfitta ed esce indenne da un dodicesimo game fantasmagorico in cui deve salvare ben sei match point. Il grande rimpianto del ceco è sul secondo, dove sembra fatta ma non riesce a trovare il campo con uno smash. Si giunge dunque al tie-break, dove Mensik s'inventa un altro paio di giocate da fenomeno e chiude 7-3.