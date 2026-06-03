Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto: Siegemund/Roger-Vasselin ko in due set
PARIGI (FRANCIA) - Sara Errani e Andrea Vavassori staccano il pass per la finale nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, prima testa di serie del tabellone, supera in due set la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 17' di partita.
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L'atto conclusivo del torneo, in programma giovedì 4 giugno alle ore 12 sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier', metterà di fronte la coppia azzurra contro il duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King che, nella seconda semifinale, hanno eliminato l'americana Asia Muhammad e il croato Nikola Mektic con il punteggio di 7-5, 6-7 (6), 10-5 dopo due ore di battaglia.