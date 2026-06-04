Roland Garros, Errani e Vavassori nella storia: trionfano nel doppio misto e si confermano campioni!

PARIGI (FRANCIA) - Sara Errani e Andrea Vavassori nella storia: i due azzurri si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale trionfando , per il secondo anno di fila, al Roland Garros , secondo Slam del 2026 (montepremi complessivo 61.723.000 euro) in scena sui campi in terra rossa di Parigi . Sara e Andrea hanno battuto in finale e in rimonta la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King , in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak dopo un'ora e 22 minuti di battaglia.

Errani e Vavassori allargano la loro bacheca: quanti trionfi!

'Sarita' e 'Wave' allargano la loro già ricca bacheca. Sono infatti quattro i trofei Major conquistati dal duo azzurro: dai trionfi agli Us Open nel 2024 e nel 2025 fino ai recenti successi a Parigi, al Roland Garros, nel 2025 e ancora nel 2026. In carriera, Sara e Andrea si sono tolti grandissime soddisfazioni anche individualmente: la 39enne di Massa Lombarda vanta sei titoli Slam in doppio femminile, i primi cinque con Roberta Vinci e il più recente - Roland Garros 2025 - conquistato con Jasmine Paolini dopo aver sconfitto 6-4, 2-6, 6-1 la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic. Per il 31enne torinese invece tre finali Slam in doppio maschile, tutte disputate in coppia con Simone Bolelli.

Errani e Vavassori in estasi dopo il trionfo: "Un sogno senza fine"

"Vivo ancora questo sogno che non finisce, è incredibile. Oggi è stata dura per noi, ma è pazzesco e troppo divertente giocare con Andrea il mio miglior amico. Sei troppo bravo", sottolinea Sara Errani nel corso della cerimonia di premiazione. "Grazie al nostro team e alle nostre famiglie, senza di voi non saremmo qui. Grazie al Roland Garros per questo torneo e poi il pubblico pazzesco. Ci sono sempre tanti italiani che ci hanno sostenuto e siamo davvero felici di vivere questi momenti e spero di rivedervi l'anno prossimo".

La gioia di Andrea: "Anche Sara è la mia miglior amica, sei la prima con cui voglio parlare quando perdo. Sono felice di condividere questa avventura con te. Grazie alla federazione, al nostro team e al torneo. Oggi c'era vento ma c'era una bellissima atmosfera, con il sostegno del pubblico. E grazie anche per il sostegno ricevuto dall'Italia".