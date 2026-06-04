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Panatta "sogna" l'erede di Sinner al Roland Garros: "Tutto questo non è scontato. Sicuramente tra Cobolli e Arnaldi..."

L'ex campione di Coppa Davis premierà il vincitore dello Slam parigino al termine della finale dove sarà sicuramente protagonista un tennista azzurro
2 min
TagsAdriano PanattaFlavio CobolliRoland Garros

Con l'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno per via di un problema fisico, sembrava difficile immaginare un italiano protagonista nella finale di domenica al Roland Garros. L'allineamento del tabellone e una cavalcata trionfale da parte di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affronteranno in semifinale, ha però regalato al tennis azzurro la certezza di portare un suo rappresentante a giocarsi per il secondo anno consecutivo il titolo di Parigi contro il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. A premiare il vincitore al termine dell'ultimo atto del torneo francese ci sarà Adriano Panatta, vincitore del Roland Garros nel 1976.

Panatta: "Cobolli ormai è un Top 10"

"Adesso sogno di premiare un altro italiano - le parole dell'ex campione di Coppa Davis Panatta a margine dell'evento 'Banca Generali - Un Campione per Amico' -. Con il Roland Garros ho un rapporto sentimentale. Prima tutti mi chiedevano se dopo 50 anni un italiano potesse vincere al Foro ed è successo con Jannik, ora mi domandano lo stesso di Parigi, io sono il primo a sperarci. Dopo l'eliminazione di Sinner avevo detto che avevamo una squadra pronta a fare bene, ma tutto questo non è scontato. Cobolli Fisicamente è molto forte, gli serviva solo continuità. Ormai è un Top 10". 

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