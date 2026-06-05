Becker divertito da Cobolli al Roland Garros: "È arrivato dove non era mai stato prima..."
Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono pronti a darsi battaglia per conquistare la finale del Roland Garros. Un derby che ha regalato al tennis italiano la certezza di avere almeno un azzurro nell'ultimo atto dello Slam parigino e una grande occasione per entrambi che nessuno dei due vorrà lasciarsi sfuggire. A partire con i favori del pronostico è senza dubbio Cobolli, testa di serie numero 10 del tabellone, che è reduce dal successo sulla quarta forza del seeding Felix Auger-Aliassime. Dello stesso parere anche il sette volte campione Slam, Boris Becker, che ha analizzato proprio la grande prestazione messa in scena dal romano contro il canadese.
Becker elogia Cobolli
"È stata una vittoria meritata: dopo aver perso il primo set ed essere andato sotto 1-3, Cobolli ha saputo reagire - le parole della leggenda tedesca -. La chiusura del tetto ha giovato molto alla partita. Il terzo e il quarto set sono tornati su livelli di grande qualità e ora Cobolli è arrivato dove non era mai stato prima: in semifinale in un torneo del Grande Slam. Cobolli è un ragazzo molto tranquillo, con ottime vibrazioni, ha una grande presenza in campo e gioca un tennis di qualità, creativo. Ha un buon servizio ed è divertente vederlo giocare. Flavio è uno dei nuovi volti del tennis internazionale".