Becker divertito da Cobolli al Roland Garros: "È arrivato dove non era mai stato prima..."

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono pronti a darsi battaglia per conquistare la finale del Roland Garros . Un derby che ha regalato al tennis italiano la certezza di avere almeno un azzurro nell'ultimo atto dello Slam parigino e una grande occasione per entrambi che nessuno dei due vorrà lasciarsi sfuggire. A partire con i favori del pronostico è senza dubbio Cobolli, testa di serie numero 10 del tabellone, che è reduce dal successo sulla quarta forza del seeding Felix Auger-Aliassime . Dello stesso parere anche il sette volte campione Slam, Boris Becker , che ha analizzato proprio la grande prestazione messa in scena dal romano contro il canadese.

Becker elogia Cobolli

"È stata una vittoria meritata: dopo aver perso il primo set ed essere andato sotto 1-3, Cobolli ha saputo reagire - le parole della leggenda tedesca -. La chiusura del tetto ha giovato molto alla partita. Il terzo e il quarto set sono tornati su livelli di grande qualità e ora Cobolli è arrivato dove non era mai stato prima: in semifinale in un torneo del Grande Slam. Cobolli è un ragazzo molto tranquillo, con ottime vibrazioni, ha una grande presenza in campo e gioca un tennis di qualità, creativo. Ha un buon servizio ed è divertente vederlo giocare. Flavio è uno dei nuovi volti del tennis internazionale".