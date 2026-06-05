Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Agassi duro con Sinner: "Non ha scuse, c'è  differenza tra essere in forma e essere preparati"

L'otto volte campione Slam si è interrogato sulla natura del problema accusato dal numero uno al mondo al secondo turno del Roland Garros
2 min
Tagsjannik sinnerAndre Agassi

Continuano a rincorrersi le teorie sul problema fisico accusato da Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo si trovava in vantaggio 5-1 nel terzo dopo aver aver dominato i primi due set prima che sopraggiungesse un malessere a compromettere il prosieguo della sua partita e a permettere a Juan Manuel Cerundolo di veleggiare verso la conquista del terzo turno con un parziale clamoroso di 18 game a 2. Sulla natura delle difficoltà dell'azzurro si è interrogato anche la leggenda del tennis Andre Agassi, otto volte campione Slam ed ex numero uno al mondo.

Agassi e la teoria su Sinner

"Passare dal giocare cinque ore e mezza l'anno scorso in finale a crollare dopo un'ora e 45 minuti col caldo… c'è una bella differenza tra essere in forma ed essere preparati - le parole Agassi nel suo intervento a TNT Sports -. E qui devo proprio indicare un difetto in quel tipo di preparazione, perché è una cosa su cui si può lavorare. Non è che questo ragazzo non si alleni duro, non è che non sia atleticamente pronto. Era a un game dalla vittoria, il tabellone si era aperto… pensavamo tutti che l'avremmo visto arrivare fino in fondo magari senza perdere neanche un set. Oggi sono così scientifici sulla preparazione, sul recupero, su tutto quanto. Io sono sicuro che lui ha uno staff di medici e specialisti. Però ripetere la stessa cosa due volte e aspettarsi risultati diversi… è un azzardo. Deve capire cosa cambiare. Magari deve portare dentro qualcun altro. Probabilmente c'è una qualche forma di problema di idratazione".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roland Garros

Da non perdere

Becker divertito da Cobolli a ParigiBerrettini, le parole sull'infortunio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS