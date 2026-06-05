Agassi duro con Sinner: "Non ha scuse, c'è  differenza tra essere in forma e essere preparati"

Agassi e la teoria su Sinner

"Passare dal giocare cinque ore e mezza l'anno scorso in finale a crollare dopo un'ora e 45 minuti col caldo… c'è una bella differenza tra essere in forma ed essere preparati - le parole Agassi nel suo intervento a TNT Sports -. E qui devo proprio indicare un difetto in quel tipo di preparazione, perché è una cosa su cui si può lavorare. Non è che questo ragazzo non si alleni duro, non è che non sia atleticamente pronto. Era a un game dalla vittoria, il tabellone si era aperto… pensavamo tutti che l'avremmo visto arrivare fino in fondo magari senza perdere neanche un set. Oggi sono così scientifici sulla preparazione, sul recupero, su tutto quanto. Io sono sicuro che lui ha uno staff di medici e specialisti. Però ripetere la stessa cosa due volte e aspettarsi risultati diversi… è un azzardo. Deve capire cosa cambiare. Magari deve portare dentro qualcun altro. Probabilmente c'è una qualche forma di problema di idratazione".