Agassi duro con Sinner: "Non ha scuse, c'è differenza tra essere in forma e essere preparati"
Continuano a rincorrersi le teorie sul problema fisico accusato da Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo si trovava in vantaggio 5-1 nel terzo dopo aver aver dominato i primi due set prima che sopraggiungesse un malessere a compromettere il prosieguo della sua partita e a permettere a Juan Manuel Cerundolo di veleggiare verso la conquista del terzo turno con un parziale clamoroso di 18 game a 2. Sulla natura delle difficoltà dell'azzurro si è interrogato anche la leggenda del tennis Andre Agassi, otto volte campione Slam ed ex numero uno al mondo.
Agassi e la teoria su Sinner
"Passare dal giocare cinque ore e mezza l'anno scorso in finale a crollare dopo un'ora e 45 minuti col caldo… c'è una bella differenza tra essere in forma ed essere preparati - le parole Agassi nel suo intervento a TNT Sports -. E qui devo proprio indicare un difetto in quel tipo di preparazione, perché è una cosa su cui si può lavorare. Non è che questo ragazzo non si alleni duro, non è che non sia atleticamente pronto. Era a un game dalla vittoria, il tabellone si era aperto… pensavamo tutti che l'avremmo visto arrivare fino in fondo magari senza perdere neanche un set. Oggi sono così scientifici sulla preparazione, sul recupero, su tutto quanto. Io sono sicuro che lui ha uno staff di medici e specialisti. Però ripetere la stessa cosa due volte e aspettarsi risultati diversi… è un azzardo. Deve capire cosa cambiare. Magari deve portare dentro qualcun altro. Probabilmente c'è una qualche forma di problema di idratazione".