Cobolli-Zverev, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Flavio Cobolli e Alexander Zverev ad affrontarsi nella finale del Roland Garros. Dopo il successo del numero due del tabellone in quattro set su Jakub Mensik, il tennista romano ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, costretto al forfait prima di scendere in campo a causa di un virus intestinale. Per Flavio si tratta della prima finale Slam in carriera e arriva a poche ore dal suo primo ingresso in Top 10.
Cobolli-Zverev, orario e quando si gioca
L'ultimo atto del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev è in programma domenica 7 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 15:00.
I precedenti tra Cobolli e Zverev
Sono quattro i precedenti tra Cobolli e Zverev, con il tedesco avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti. L'unica vittoria dell'azzurro risale alla semifinale vinta quest'anno nel torneo di Monaco di Baviera.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000