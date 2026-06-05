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venerdì 5 giugno 2026
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Cobolli-Zverev, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il ritiro di Matteo Arnaldi, il romano ha guadagnato senza giocare la possibilità di affrontare il numero due del tabellone per il titolo di Parigi
2 min
TagsFlavio Cobollialexander zverevRoland Garros

Saranno Flavio Cobolli e Alexander Zverev ad affrontarsi nella finale del Roland Garros. Dopo il successo del numero due del tabellone in quattro set su Jakub Mensik, il tennista romano ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, costretto al forfait prima di scendere in campo a causa di un virus intestinale. Per Flavio si tratta della prima finale Slam in carriera e arriva a poche ore dal suo primo ingresso in Top 10.

Cobolli-Zverev, orario e quando si gioca

L'ultimo atto del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev è in programma domenica 7 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 15:00.

I precedenti tra Cobolli e Zverev

Sono quattro i precedenti tra Cobolli e Zverev, con il tedesco avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti. L'unica vittoria dell'azzurro risale alla semifinale vinta quest'anno nel torneo di Monaco di Baviera.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

 

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