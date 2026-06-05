Cobolli-Zverev, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Flavio Cobolli e Alexander Zverev ad affrontarsi nella finale del Roland Garros. Dopo il successo del numero due del tabellone in quattro set su Jakub Mensik, il tennista romano ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, costretto al forfait prima di scendere in campo a causa di un virus intestinale. Per Flavio si tratta della prima finale Slam in carriera e arriva a poche ore dal suo primo ingresso in Top 10.