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venerdì 5 giugno 2026
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Arnaldi infortunato, Cobolli in finale: tutti i biglietti della semifinale saranno rimborsati

Il derby azzurro non si è disputato a causa di un virus intestinale che non ha permesso al sanremese di scendere in campo
1 min
TagsFlavio Cobollimatteo arnaldiRoland Garros

Flavio Cobolli ha conquistato senza giocare l'accesso in finale al Roland Garros. A poche ore dall'inizio del match è arrivato infatti il ritiro di Matteo Arnaldi, costretto al forfait dalla semifinale a causa di un virus intestinale. Sarà dunque il romano a scendere in campo nell'ultimo atto di Parigi contro Alexander Zverev in programma domenica a partire dalle ore 15:00. 

Rimborsati i biglietti di Cobolli-Arnaldi

La semifinale che avrebbe dovuto chiudere il programma del venerdì sul Philippe Chatrier non è regolarmente cominciata e i 15mila paganti per il match saranno rimborsati. Secondo il regolamento, non essendo iniziata la partita, i possessori del biglietto hanno diritto ad un rimborso totale come spiegato anche dall'organizzazione secondo cui è previsto il risarcimento dell'intero prezzo per la cancellazione dell'evento.

 

 

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