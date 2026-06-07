Cobolli-Zverev diretta Roland Garros: segui la finale a Parigi. Tennis oggi LIVE

Appuntamento con la storia per Flavio Cobolli sulla terra rossa del Roland Garros , dove il 24enne azzurro sfida oggi (domenica 7 giugno, ore 15) il numero 3 del mondo Alexander Zverev in finale e sogna di trionfare a Parigi a 50 anni di distanza da Adriano Panatta, che premierà poi il vincitore . Per riuscirci il romano dovrà battere il 29enne tedesco, che come lui non ha ancora mai vinto uno Slam in carriera. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

13:30

Solo due azzurri nell'albo d'oro del Roland Garros

Solo due giocatori italiani sono riusciti a trionfare al Roland Garros e ad entrare nell'albo d'oro del singolare maschile: il primo è stato Nicola Pietrangeli che ha vinto il torneo parigino due volte di fila (nel 1959 e nel 1960), cinquanta anni fa invece (nel 1976) fu Adriano Panatta a centrare l'impresa che non è invece riuscita lo scorso anno a Jannik Sinner (battuto in finale da Carlos Alcaraz).

13:16

Zverev e l'offesa ai tennisti che scatena la bufera: "È un idiota..."

Diversi giocatori hanno criticato Alexander Zverev per le sue dichiarazioni al Roland Garros: cosa ha detto il tedesco dopo la vittoria contro Mensik in semifinale. APPROFONDISCI

13:02

Cobolli è già nella top 10 del ranking Atp. E vincendo a Parigi...

Arrivato al Roland Garros da n.14 del ranking Atp, conquistando la finale Flavio Cobolli si è già assicurato l'ingresso in top 10. Nella classifica 'live' il 24enne azzurro è in decima posizione, ma superando oggi Alexander Zverev in finale volerebbe al quinto posto.

12:49

Flavio e e la foto ricordo con la Champions League al Roland Garros

Nei giorni scorsi Flavio Cobolli ha partecipato alla festa del Psg andata in scena al Roland Garros: il tennista romano ha posato insieme ai calciatori Dembélé, Doué, Barcola e Zaïre-Emery, stelle dei campioni d'Europa reduci dal secondo trionfo di fila.

12:37

McEnroe spietato con Cobolli: "Contro Zverev..."

L'ex tennista statunitense John McEnroe spietato con Flavio Cobolli prima della finale del Roland Garros: "Contro Zverev…". APPROFONDISCI

12:24

Claudio Panatta punta su Cobolli: "Sarà il favorito se il match…"

Claudio Panatta, fratello di Adriano e club manager del Tennis Club Parioli in cui Flavio Cobolli è cresciuto, crede nell'impresa del romano contro Alexander Zverev nella finale del Roland Garros: "Sarà il favorito se il match...". LEGGI TUTTO

12:11

I precedenti tra l'azzurro e il tedesco

Sono tre i precedenti tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Il bilancio è di 3-1 in favore del tedesco, che nel 2025 si è imposto sulla terra rossa nel terzo turno del Roland Garros (6-2, 7-6, 6-1) e sull'erba nei quarti dell'Atp di Halle (6-4, 7-6). Quest'anno poi altri due incroci: vittoria dell'azzurro in semifinale sulla terra rossa di Monaco di Baviera (6-3, 6-3), successo di Zverev nei quarti su quella dell'Atp 1000 di Madrid (6-1, 6-4).

12:00

Cobolli-Zverev: dove vedere la finale in diretta tv e in streaming

La sfida odierna tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, finale del Roland Garros 2026, sarà trasmessa in diretta tv (anche in chiaro) e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi (Francia)