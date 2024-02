Sinner si racconta, dal piacere proibito alla paura più grande: tutto in 18 domande

Sinner rivela altre cose su di lui, che confermano quanto ci tenga ad essere una persona semplice e quanto ami il tennis e la sua vita. In un video pubblicato da Vanity Fair per promuovere la lunga intervista sul settimanale in edicola, il numero tre al mondo risponde a 18 domande in 128 secondi. Si passa dalle scarpe preferite alle paure più grandi, dai peccati veniali ai gusti a tavola. Insomma il Sinner fuori dal campo. Le risposte sono quelle di un ragazzo semplice, con valori genuini, che il successo non ha cambiato di una virgola.

Ecco le 18 domande per Sinner

1. Cosa ti dice la gente quando ti riconosce per strada? "Posso fare una foto?"

2. Sneakers o Mocassini: “Sneakers perché le indosso sul campo”

3. In che epoca vorresti vivere: "Parlando di tennis forse 10 anni prima perché c'erano i Big Three" (Nadal, Djokovic, Federer, ndr)

4. Piacere proibito preferito: "Mangiare le caramelle e il cioccolato"

5. La migliore decisione che hai preso: "Dedicarmi al tennis"

6. La peggiore decisione che hai preso: "Forse qualche volta ascoltare le critiche"

7. Il posto peggiore in cui rimanere bloccati in fila: "Non so se è peggio l'autostrada o in aereo quando ti cancellano il volo"

8. Riesci ad addormentarti in aereo? "In aereo dormo sempre bene, menomale"

9. Meta preferita per le vacanze: "Andare in montagna e trovare i miei"

10. Pasto in famiglia preferito: "Tortellini. O a Bologna, che sono tradizionali, o sennò comunque mio padre è cuoco..."

11. Cosa staresti facendo se non fossi un tennista? "Sarei un campione di sci, però mi piace anche la cucina".

12. Se potessi fare una domanda a qualcuno. Quale sarebbe e a chi? "Come stai, perché la salute è la cosa più importante. Alle persone più strette, quelle che amo"

13. Il tuo cavallo di battaglia al Karaoke: "Non sono bravo con la musica, non so rispondere"

14. La tua paura irrazionale più grande: "Serpenti e ragni"

15. Il primo film visto vietato ai minori: "Ho visto un horror, non ricordo come si chiamasse, ma comunque l'ho guardato quando ero troppo piccolo e ancora ho paura".

16. Ti sei mai imbucato ad una festa? "No, perché non sono stato a tante feste".

17. Se potessi rivivere la trama di un film, quale sarebbe? "Mi piace molto la formula uno, ho guardato il film di Senna e mi piacerebbe vivere un po' come lui".

18. Su cosa menti? "Normalmente non mento, ma se sono in difficoltà qualche volta ci sta"