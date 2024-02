Sinner e Berrettini, l'amicizia di ferro: quell'abbraccio prima di volare negli Usa

Sinner decisivo per Berrettini

In un momento molto delicato della sua carriera, in cui è tornato anche single dopo aver annunciato la fine della relazione con Melissa Satta, Berrettini aveva bisogno anche di un amico, e lo ha trovato in Sinner. “Provo come sempre grandissima stima per Jannik - le parole di Berrettini - la prima volta che ci ho giocato a Montecarlo mi sono accorto subito che il ragazzo era speciale. Da una parte mi sorprende dall’altra no. Sta facendo cose pazzesche, siamo in contatto, ci sentiamo spesso, mi sta aiutando molto, anche la Coppa Davis ha fatto effetto molla. Nel tennis ci stimoliamo a vicenda, vedere un italiano che si allena con me e che gioca con me e che sta lassù, fa venire voglia anche a me di stare lassù”. Jannik lo sta aiutando in questo difficile percorso non solo fisico ma anche, e forse soprattutto mentale. Se "il martello" ora vede la luce in fondo al tunnel lo deve anche a lui.