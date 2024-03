Sinner torna a parlare dei social: "La mia ossessione è un'altra"

Sinner e i social: "Li uso pochissimo, sono ossessionato"

Dopo l'Australian Open i festeggiamenti sono stati molto contenuti, come nel suo stile: "Non ci è voluto così tanto (per resettare, ndr). Ho dovuto fare un paio di cose a Roma, ma mentre ero a Roma, ero già in palestra a lavorare. Penso sempre e credo che tu viva nei momenti. È stato un momento positivo e speciale. Ma poi dopo devi farlo di nuovo. Devi svegliarti la mattina e lavorare di nuovo. E se perdi, vivi questo momento negativo, ma non vivi la tua carriera con questo sentimento per sempre". Sa di essere diverso anche in questo aspetto, ma è convinto che questa sia anche la sua forza: "Ho forse un punto di vista un po’ diverso su come celebrare questo tipo di cose. Ovviamente, ci siamo divertiti per un giorno (dopo la vittoria a Melbourne), ma poi tutti sono tornati a casa, ed è così che ci siamo d’accordo con tutto questo”.