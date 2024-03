Sinner, le parole che emozionano sul papà: "Stavolta è diverso"

Sinner eguaglia un record di Panatta

Imbattuto nel 2024, dopo aver usufruito del bye al primo turno, Jannik con la sedicesima vittoria consecutiva ha staccato agevolmente il biglietto per il terzo round e ha eguagliato il record di un italiano sul tour, quello di Panatta nell’annata 1976. La coabitazione con Adriano sembra però destinata ad avere vita breve vedendo la facilità di gioco dell'azzurro anche quando gli serve un po' per carburare, qualità che per certi versi non aveva ancora affinato quando esattamente un anno fa a Indian Wells si fermava in semifinale per mano di Carlos Alcaraz. Dalla partita di ieri, e da tante degli ultimi mesi, è invece evidente che sempre più spesso le migliori versioni degli altri non bastino contro Sinner.

«All’inizio non è mai facile perché cerchi buone sensazioni con il campo e con le palle, ma posso essere contento perché ho vinto con un avversario forte e una battuta efficace», il bilancio giornaliero del numero 3 del mondo, capace di tramortire per la quarta volta in altrettanti confronti un Kokkinakis partito con ottime intenzioni.

La sfida vinta da Sinner contro Kokkinakis

I primi sette game sono infatti caratterizzati da un buon equilibrio, l’australiano è intenso e coraggioso, arrivando anche a una palla break fallita nel quinto gioco. D’altrocanto Sinner non brilla in battuta e ha bisogno di tempo per prendere in mano le redini del gioco, cosa che accade con il break del 5-3 nell’ottavo gioco. La crudeltà del tennis vuole che Jannik abbia subito il turno di battuta per mandare in archivio il parziale e in pochi istanti il ventisettenne di Adelaide si trova da un possibile 2-4 in proprio favore a cedere un set interpretato nel modo giusto per quasi tutta la sua durata. Al rientro Kokkinakis non attutisce il colpo, sbaglia di più, cerca di improvvisare qualche soluzione tattica e soprattutto perde l’efficacia del servizio. Nel secondo parziale l'australiano gioca solo quindici punti in battuta, perdendone ben dodici e spianando la strada al 6-0 che chiude le danze. Dalla terra dei canguri al deserto della California, passando per il porto di Rotterdam, nulla sembra essere cambiato in casa Sinner: «I traguardi si fissano uno per volta e quando ne raggiungi uno, inizi subito a focalizzarti sul prossimo. Io so di dover lavorare ancora tanto perché posso migliorare il servizio, posso giocare con più variazioni e posso crescere ancora fisicamente, per questo servirà tanta palestra».