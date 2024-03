Sinner-Shelton, ottavi di Indian Wells: quando gioca, a che ora e dove vederla in tv

E adesso si entra nel vivo. Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells Sinner sfiderà Ben Shelton, giovane talento e idolo dei tifosi in California. Capace di bruciare le tappe, proprio come Jannik, Shelton è arrivato in breve tempo al numero 16 del ranking mondiale. Figlio d’arte, il papà Bryan è un ex tennista professionista che lo segue sempre come un’ombra. Nel 1992 Bryan Shelton ha raggiunto la posizione numero 55 nel ranking mondiale, inoltre ha messo due titoli Atp in bacheca.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Sinner e Shelton si sono affrontati due volte, nel 2023, e sono state due battaglie durissime: il punteggio è di 1-1. La prima sfida se l’è aggiudicata l’americano a Sanghai, imponendosi agli ottavi al the-break al terzo set. Dopo sole due settimane Jannik si è preso la rivincita, vincendo in due set 7-6, 7-5 al torneo Atp 500 di Vienna. Come Sinner con gli sci, anche Shelton ha iniziato con un altro sport: giocava a Football americano, ma poi ha deciso di seguire le orme del padre.