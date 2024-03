Nardi, anche Sinner ringrazia: quando può scavalcare Djokovic e diventare numero 1

L’impresa di Nardi può accelerare la scalata di Sinner alla vetta della classifica Atp. Il tennista altoatesino al Masters 1000 di Indian Wells potrebbe già scavalcare Carlos Alcaraz al secondo posto. Djokovic in testa è ancora lontano, ma in caso di vittoria del torneo la distanza potrebbe accorciarsi parecchio. Al momento il serbo ha un bottino di 1715 punti in più rispetto a Sinner . In caso di trionfo a Indian Wells però, Jannik si porterebbe a soli 815 punti da Djokovic.

Ecco come sarebbe la classifica Atp in caso di vittoria di Sinner a Indian Wells

1. Djokovic 9725 punti

2. Sinner 8910 punti

A quel punto la scalata alla vetta della classifica potrebbe compiersi già nell'autunno del 2024. Prima è difficile anche se non impossibile, perché Djokovic non ha partecipato ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami l’anno scorso per le vicende legate alle vaccinazioni per il Covid, e quindi non ha nulla da perdere o da difendere. Poi però le cose cambieranno: Nole si troverà a difendere 6875 punti, contro i 3100 di Sinner. Ecco perché si può credere a un sorpasso entro il 2024. Molto dipenderà da quanto Sinner riuscirà a migliorare le sue prestazioni sulla terra rossa, terreno finora meno congeniale per lui. Sarebbe un altro grande capitolo della storia del tennis italiano scritto dall’attuale numero 3 al mondo.

La scalata di Nardi nel ranking Atp

Anche Nardi si appresta a scalare velocemente la classifica dopo la storica impresa con Djokovic. Il pesarese è numero 123 nel ranking Atp, ma da lunedì entrerà ufficialmente in top 100. Nella classifica live è attualmente in 95ª posizione e in caso di vittoria contro Tommy Paul agli ottavi di finale salirebbe alla posizione numero 80. Nardi è diventato il giocatore con il ranking più basso a battere Djokovic nella storia dei Masters 1000 o degli Slam. Il primato finora spettava al sudafricano Kevin Anderson, n. 122 quando si impose a Miami nel 2008.