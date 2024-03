Sinner, altre commoventi parole sul papà: "Anche se non sembra…"

INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner non si ferma più e dopo la vittoria su Ben Shelton (la15ª in altrettante gare giocate in questo 2024) è volato ai quarti del Masters 1000 di Indian Wells dove affronterà il ceco Jiri Lehecka (n.32 Atp). A spingere l'altoatesino n.3 del mondo tutti i tifosi italiani e tra questi ce n'è uno speciale, suo papà Hanspeter che lo ha seguito in California.