Alcaraz, c'è un invasore di campo: ma è Sinner!

Sinner invade il campo mentre Alcaraz si allena. Curioso siparietto al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista spagnolo era sul campo per una sessione di allenamento quando improvvisamente è comparso Jannik che, cercando di non disturbarlo gli è passato dietro, ma tagliando il campo. I due sono in piena corsa per il titolo, Sinner ha liquidato Shelton in due set agli ottavi e ora affronterà Lehecka ai quarti.

Sinner-Alcaraz, possibile sfida in semifinale a Indian Wells

Alcaraz ha sconfitto Marozsan in due set e ora se la vedrà con Zverev. Tra Sinner e lo spagnolo c'è grande rivalità, ma anche stima: potrebbero incontrarsi in semifinale a Indian Wells. In ballo c'è anche il secondo posto nel ranking Atp.