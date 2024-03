Sinner-Lehecka, diretta Indian Wells: segui la sfida dei quarti LIVE

INDIAN WELLS (USA) - Caccia alla semifinale per il numero 3 del mondo Jannik Sinner sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells , dove oggi (14 marzo, ore 19 italiane circa) sfiderà il coetaneo ceco Jiri Lehecka (anche lui 22enne e n. 32 del ranking Atp). Segui la diretta ...

18:30

Medvedev avvisa Sinner: "Arriva un momento in cui tutto finisce"

Battuto Dimitrov negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, il russo lancia un messaggio a Jannik che potrebbe ritrovarsi di fronte in finale. (LEGGI TUTTO)

18:20

Sinner, il possibile avversario in semifinale a Indian Wells

Nel caso in cui il campione di San Candido dovesse superare Jiri Lehecka, attualmente numero 32 del ranking Atp, sfiderebbe in semifinale il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo e sesta testa di serie) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking e secondo favorito del seeding).

18:15

Sinner-Lehecka, i precedenti

Nessuno scontro diretto tra il campione altoatesino e il giocatore ceco sul circuito Atp. I due si sono invece sfidati al Challenger Tour di Ostrava del 2019: ai sedicesimi di finale, il padrone di casa perse contro l'azzurro col punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e undici minuti.

18:00

Sinner-Lehecka, dove vederla in tv e streaming

Tra circa un'ora Jannik Sinner sfiderà Jiri Lehecka sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells. Il match, valido per i quarti di finale, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming... (TUTTI I DETTAGLI)

Indian Wells (Usa)