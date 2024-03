Classifica Atp tennis, Sinner-Alcaraz è decisiva: chi vince sarà numero 2

La semifinale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vale molto più di un posto in finale nel torneo californiano. In palio, tra l'altoatesino e lo spagnolo, c'è anche il posto di numero 2 al mondo della classifica Atp, a partire dalla prossima settimana. Sinner è attualmente terzo nel ranking, proprio alle spalle di Alcaraz , numero 2 dietro a Djokovic. Più lontano il russo Daniil Medvedev, dallo scorso 19 febbraio al quarto posto.

Sinner sta volando

L'azzurro è in uno splendido momento di forma: ha vinto 16 partite di fila nel 2024, 19 se si considerano anche le finali di Coppa Davis 2023. Ha trionfato all'Australian Open, primo italiano a vincere uno Slam in singolare maschile dal 1976, e il torneo di Rotterdam 2024. Alcaraz è il campione in carica di Indian Wells e, se dovesse perdere con Sinner nella semifinale in programma sabato sera, lascerebbe all'italiano anche il posto di numero 2 del tennis mondiale.