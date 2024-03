Il giorno è arrivato: oggi va in scena la sfida tra Sinner e Alcaraz a Indian Wells. Ieri Jannick ha fatto il suo ultimo allenamento. Sguardo sereno, prova smash e volée nel vento californiano. E proprio il vento californiano lo ha costretto ad usare l’asciugamano come una sorta di turbante, per asciugare il sudore ed evitare qualsiasi tipo di problema di salute, che alla vigilia di una semifinale così importante è piuttosto importante.