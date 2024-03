Quando gioca Sinner contro Alcaraz a Indian Wells: l’orario di inizio della semifinale

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - In palio c'è un posto in finale nel Masters 1000 di Indian Wells , ma forse nella testa di Sinner quello che più fa rumore è la possibilità di diventare numero 2 al mondo nel ranking Atp. Ecco perché la sfida contro Alcaraz vale tantissimo oggi (sabato 16 marzo).

L'orario della sfida Sinner-Alcaraz

Intanto l'orario della super semifinale tra i due campioni del tennis mondiale è stato ufficializzato: la partita, che verrà trasmessa in diretta tv, è in programma per questa sera alle 21.30 (ora italiana). Chi vince approda in finale contro il vincente dell'altra semifinale tra Paul-Medvedev.