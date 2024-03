Sinner tiene l'ombrello alla raccattapalle: la frase rubata dalla telecamera

Protagonista in campo, fuori dal campo e anche a bordo campo. Curioso il siparietto che ha visto protagonisti Jannik Sinner e una raccattapalle a Indian Wells, che gli ha portato l'ombrello. Il match contro Alcaraz è stato momentaneamente interrotto per pioggia. I due si sono parlati. E le telecamere hanno "rubato" la loro conversazione lì sotto l'ombrello verde.

Sinner e la frase della raccattapalle

"Ho fatto la raccattapalle per diversi grandi tennisti, ma sono contentissima di farlo per te", ha detto la ragazza a Jannik Sinner che ha scambiato due chiacchiare con lei anche per allenatare la tensione dovuta allo stop della partita dopo tre game.