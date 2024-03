Sinner, ansia per le sue condizioni dopo la brutta caduta con Alcaraz

Non solo la sconfitta che brucia. Adesso c’è un po’ d’ansia anche per le condizioni di Sinner , che è uscito malconcio dalla sfida con Alcaraz . Prima un problemino al polpaccio sinistro, ma non sembra nulla di preoccupante. Poi una caduta su una palla corta dello spagnolo che gli ha procurato un dolore al polso e al gomito del braccio sinistro. Jannik si toccava spesso il braccio nell’ultima fase del match che ha chiuso con grande sofferenza.

Come sta Sinner dopo la sfida con Alcaraz

La speranza è che non sia nulla di grave, in vista del prossimo Masters 1000 di Miami. Quando si son stretti la mano Alcaraz gli ha chiesto se il polso lo avesse condizionato e Sinner ha risposto di no. A freddo se ne saprà di più. Il tempo per recuperare è veramente poco. Il torneo di Miami inizia venerdì prossimo, 22 marzo.