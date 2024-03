Alcaraz sfida ancora Sinner: "Voglio vincere anche qui"

Alcaraz: "Ho fatto bene ad Indian Wells"

“Tornare a Miami è fantastico, mi sembra di giocare a casa - le prime parole di Alcaraz -. Mi piace stare qui e giocare qui. Mi sento molto bene e cerco di prenderlo come un vantaggio quando gioco, è speciale. Pazienza? È un aspetto su cui abbiamo lavorato. Sono un giocatore che ha un'ampia gamma di colpi e di repertorio, e questo a volte mi confonde e mi porta a non avere pazienza e ad avere troppa fretta nei colpi e nei punti. Alla fine, questo non è molto positivo nel tennis. A Indian Wells credo di aver fatto abbastanza bene, ma dipende anche dall'avversario e dallo stile che ha. Bisogna adattarsi in un modo o nell'altro. Ci saranno piccoli aggiustamenti, ma alla fine il mio gioco è il mio gioco. Ho una gamma di colpi che mi permette in qualsiasi momento di essere più all'attacco o più in difesa".

Alcaraz: "Sono stati giorni difficili"

Alcaraz ha poi analizzato il suo momento, con il trionfo ad Indian Wells dopo alcune settimane difficili: "A Buenos Aires non avevo trovato il ritmo o il gioco giusto. Quello che è successo poi a Rio con la caviglia. Sono stati giorni difficili, ma Indian Wells mi dà sempre sicurezza, pace ed è un posto dove amo stare. E ovviamente per un tennista, o almeno per me, essere a proprio agio e tranquillo fuori dal campo è qualcosa di fondamentale per mostrare un buon gioco in campo. Indian Wells è stato il luogo perfetto per ritrovare se stessi, per stare tranquilli con la propria squadra, con la propria famiglia o per giocare a golf. Questo mi dà molta tranquillità, quindi in campo posso mostrare il mio buon gioco, pensare chiaramente ed è per questo che penso di aver disputato un buon torneo".