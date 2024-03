Sinner strega tutti a Miami, anche l'allenamento è uno show: le immagini

MIAMI (USA) - Di nuovo in campo senza perdere tempo, Sinner prepara già la finale di domani (domenica) contro Dimitrov . Non c'è un attimo di relax per il campione d'azzuro, che fa della cultura del lavoro la sua arma preferita per migliorare giorno dopo giorno: è così che è arrivato al numero 3 del ranking Atp, è così che può diventare numero 2 scavalcando Alcaraz, è così che spera di vincere il suo primo Masters 1000 di Miami.

L'allenamento di Sinner in vista della finale

Sotto il sole di Miami Jannik ha ripreso a sudare e ad allenarsi dopo l'exploit in semifinale con cui ha annientato e umiliato Medvedev. Prova i colpi e le strategie per battere anche Dimitrov, senza calare mai l'intensità nemmeno in allenamento. Si allena come se giocasse, come se fosse in partita, dando ogni briciola di energia. E non c'è nessun segreto: l'altoatesino lavora a porte aperte sotto gli occhi dei tifosi e di eventuali rivali interessati. Chissà, a Jannik tanto non interessa. Conta solo il campo, conterà solo domenica.