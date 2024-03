La frase di Sinner a Dimitrov dopo la vittoria a Miami: “Mi dispiace..."

MIAMI (Stati Uniti) - La facilità con cui Jannik Sinner ha battuto Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Miami è stupefacente. Il tennista altoatesino, che già aveva annientato Medvedev in semifinale, ha annichilito il bulgaro per 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti di partita. Al momento dei saluti tra i due a fine match, Sinner si è quasi scusato con l'avversario. “Congratulazioni, hai giocato benissimo e hai meritato davvero. Bravissimo”, ha detto Dimitrov al nuovo campione di Miami. Sinner è apparso un po' imbarazzato per una finale a senso unico: “Mi dispiace, grazie davvero”, la risposta del tennista azzurro.