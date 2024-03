Sinner e l’emozionante omaggio a Dimitrov dopo la finale: la frase fa commuovere il bulgaro a Miami

MIAMI - Un killer dal cuore enorme. Jannik Sinner prima divora in campo Dimitrov, polverizzandolo in due set in una finale a Miami mai in discussione, poi dopo il trionfo lo elogia sul palco prima di ricevere il trofeo. “È bello rivederti a questi livelli”, ha detto l’altoatesino, visibilmente felice. “Non è emozionante solo giocare contro di te a questi livelli ma anche solo parlare con te. Complimenti a te e al tuo team per essere tornato al top. Ti ho visto a Monaco ed è meraviglioso rivederti cosí in forma”, ha detto il nuovo numero due del mondo che ha ricevuto l’applauso convinto del bulgaro e del suo team seduto sugli spalti. Un momento di sportività altissimo.