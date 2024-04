Gli avversari di Sinner e il meteo di Pasquetta: cronaca di una frustrazione

C’è un momento nelle partite di Sinner in cui ti rendi conto di una cosa: l’avversario inesorabilmente diventa frustrato e comincia ad allargare le braccia, come se avesse appena guardato il meteo di Pasquetta. C’è chi, come Medvedev lo fa in modo palese e dopo pochi minuti, chi si concede invece una punta di orgoglio e cerca di celare quel malessere inevitabile che strappa dalla mente la convinzione che sì, dai, si può vincere contro Jannik. Ecco, in quel preciso momento Sinner azzanna la preda e vince la partita: è una costante dell’ultimo periodo. Sotto le mentite spoglie di un giovane dalle buone maniere e dalla faccia d’angelo, in realtà nasconde il lupo cattivo. Cattivo per i suoi avversari, sia chiaro. Per noi italiani è solo tutto una splendida favola.