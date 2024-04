Sinner numero 1 al mondo: quando può superare Djokovic

Sinner, quando può diventare il numero 1 al mondo

La scalata però è appena iniziata perché l'obiettivo, ovviamente, è quello di arrivare in cima e di scavalcare il numero 1 Novak Djokovic. Il serbo al momento domina la classifica a 9725 punti seguito appunto da Sinner (8710), Alcaraz (8645) e Medvedev (7165) ma l'azzurro, visto l'andamento degli ultimi mesi, potrebbe avvicinare Novak molto presto, già al prossimo Roland Garros di Parigi.

Sinner, la situazione in vista dei prossimi tornei

Adesso Sinner sarà impegnato a Montecarlo dove sul rosso ha una posizione di vantaggio rispetto agli avversari. Se infatti l'azzurro dovrà difendere solo 585 punti non è lo stesso per Djokovic che dovrà difenderne 2315, Alcaraz (2.265) e Medvedev (1.280). Non solo, se anche la spedizione sulle terra (con gli Atp di Montecarlo, Madrid e Roma) non dovesse essere positiva Sinner avrà la chance, sull'erba, di proseguire la sua scalata verso il primo posto considerando che, anche in questo caso, l'altoatesino ha molti meno punti da difendere rispetto al serbo: 855 per Sinner contro i 2500 di Djokovic.