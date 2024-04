Becker esalta Sinner: "Fa una cosa che non ti aspetti". E su Djokovic...

“Sinner è un giocatore unico, per la sua personalità, come uomo, è più maturo della sua età. Rilascia ottime dichiarazioni che non ti aspetti da un ragazzo di soli 22 anni, parla come un uomo più anziano ed è un complimento. Gioca alla grande, è molto potente. Credo che il tennis sia in buone mani“. Musica e parole di Boris Becker che, ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato con parole al miele il talento del giovane numero due al mondo.