Sinner, gesto bellissimo a Montecarlo: palleggia con un tennista con paralisi cerebrale

Jannik Sinner è concentrato per il suo debutto a Montecarlo , per il terzo Masters 1000 della stagione. Manca sempre meno all'esordio, ma nonostante ciò l'azzurro ha trovato del tempo per un bellissimo gesto che ha sorpreso i social.

Sinner cuore d'oro: cosa ha fatto a Montecarlo

L'altoatesino ha infatti realizzato il sogno di Arthur Delaye, giovane tennista affetto da una paralisi cerebrale. Sinner ha palleggiato con il ragazzo francese, che lo ha ringraziato documentando il gesto con foto e video sui social. "Grazie Sinner - ha scritto sui social -. Allenamento fantastico stasera con Jannik Sinner. Grazie per la tua generosità e gentilezza. Che grande momento per me, come giocatore con disabilità, condividere il campo con un giocatore così leggendario. Ricorderò questo giorno per il resto della mia vita. Ringrazio anche il mio fantastico coach che mi supporta nel realizzare tutti questi sogni. Nonostante la disabilità credo sempre nei miei sogni".