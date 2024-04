Sinner e l'auto da oltre 250mila euro: cosa ha fatto per modificarla

Jannik Sinner è un ragazzo semplice e ha un cuore d'oro. Ma ha una grande passione: la sua auto. Si tratta di una Audi RS6 Legacy Edition 1 of 200 ABT che ha un valore di oltre 250mila euro. Il tennista azzurro, di recente, ha sfoggiato la sua macchina per raggiungere l'Ospedaletti Tennis Club per uno shooting di Gucci: l'ha rivelato Chi. E' entrato nel circolo al volante e il suo bolide non è passato inosservato.