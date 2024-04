Sinner dopo il caos Rune: "La rabbia? Io la gestisco così"

MONTECARLO - Prosegue l'avventura di Jannik Sinner all' Atp di Montecarlo , terzo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il tennista azzurro, numero due del mondo, reduce dal sofferto successo contro Holger Rune ai quarti, ha svelato ai microfoni dell' emittente ufficiale del torneo monegasco la modalità con la quale gestisce le emozioni nel corso di una partita e soprattutto i momenti di rabbia , memore della sfuriata di ieri (12 aprile) del danese sul centrale 'Ranieri III' .

Sinner e la gestione delle emozioni

"Ho lavorato e ho imparato a conoscere i miei errori", ammette Sinner che poi si racconta: "Generalmente sono un ragazzo molto tranquillo. Sai, io e la mia famiglia siamo così. Lo accetto un po’ più velocemente e meglio. È solo che anch'io provo queste emozioni negative. Ma lo sai. È sempre importante quanto tempo rimani in quelle condizioni e cerchi di uscirne. Il mio obiettivo? Cercare di rimanere il meno possibile in questo tipo di brutte situazioni e mentalità negativa e poi sapere ripartire da zero", le parole del numero due del mondo.