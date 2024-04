Sinner, rimpianto dopo l'errore: dal 2025 occhio di falco anche sulla terra

Così il rammarico aumenta vertiginosamente per Jannik Sinner: dal 2025 saranno obbigatori i giudici di linea elettronici (Electronic Line Calling Live, ELCL) anche sulla terra. ll sistema di chiamata automatica è stato introdotto per la prima volta in via sperimentale alle Next Gen Finals di Milano nel 2017 e poi inserito progressivamente in alcune prove del Tour. Dal prossimo anno anche la terra non farà eccezione. E certo che se fosse arrivato prima, Sinner non avrebbe perso il punto incriminato del doppio break nel terzo set contro Tsitsipas, che gli è costato la finale dell'Atp di Montecarlo.