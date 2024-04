Sinner numero 1 al mondo: quando può superare Djokovic dopo Montecarlo

Pesa su Sinner e sulla classifica del ranking Atp la clamorosa svista in favore di Tsitsipas durante la semifinale di Montecarlo. Jannik ha raggiunto lo stesso risultato dell'anno scorso, guadagnando soltanto 40 punti. Anche Djokovic però è uscito in semifinale, ma mantiene nettamente il primato. La vera svolta in classifica potrebbe esserci dopo il Roland Garros, a giugno, quando Sinner potrebbe anche issarsi come nuovo numero 1 del mondo. Intanto, la graduatoria Atp, che verrà aggiornata lunedì 15 aprile, nei primi posti recita così: Djokovic 10035, Sinner 8750, Alcaraz 8645, Medvedev 7085.