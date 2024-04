Sinner e l'annuncio a sorpresa: "Ci sarò". Ecco a quale torneo parteciperà

Jannik Sinner ha fatto un annuncio a sorpresa: "Sono felice di annunciare che giocherò a Bastad. Non vedo l’ora di essere in Svezia, è un bellissimo evento, per me sarà la prima volta". Si tratta di un Atp 250 che andrà in scena a Bastad (Svezia) dal 15 al 21 luglio. Un torneo minore ma importante in ottica estate. Il tennista azzurro, infatti, sarà ai nastri di partenza alle Olimpiadi di Parigi, dove potrebbe avere l'onore di essere il portabandiera dell'Italia.