Panatta e Bertolucci d’accordo: “Sinner troppo perfetto, noi invece…”

Nel salotto di "Splendida Cornice", programma in onda su Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, si è dato spazio al grande tennis. In studio la presenza sia di Paolo Bertolucci sia di Adriano Panatta ha aperto il dibattito sull'uomo del momento, Jannik Sinner, osannato da tutti e sempre più di "moda" dopo gli ultimi successi. Su di lui proprio Panatta si è espresso così: "Lo stanno talmente santificando che tra un po' ci sarà l'ascensione. Lui è un ragazzo bravissimo, perbenissimo, educatissimo, non sbaglia una dichiarazione, gioca come un Dio, però basta: non è che ogni volta ce lo devono far pesare", ha dichiarato.