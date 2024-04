Sinner penalizzato, la mossa degli organizzatori del torneo di Madrid per favorire Alcaraz

MADRID (Spagna) - E' tutto pronto per l’ATP Masters 1000 di Madrid . Gli organizzatori del torneo che si gioca in Spagna hanno deciso di tutelare Carlos Alcaraz , il beniamino di casa, dandogli un vantaggio su Jannik Sinner , anche alla luce del problema all'avambraccio destro. Il calendario parla chiaro. La parte bassa del tabellone scenderà prima sulla terra rossa, mentre la parte alta esordirà domani. Alcaraz, numero 2 del tabellone, giocherà venerdì, mentre Sinner sabato. La situazione va vista nel lungo periodo. Lo spagnolo, infatti, avrà più tempo per recupere dato che i turni successivi saranno spalmati su un giorno in più rispetto al campione azzurro . Nel dettaglio: Jannik dovrebbe giocare lunedì 29 i sedicesimi e martedì 30 gli ottavi, mentre Carlos dovrebbe avere gli ottavi martedì 30 e i quarti mercoledì 1° maggio, ma poi Sinner avrebbe i quarti giovedì 2 e le semifinali venerdì 3.

Madrid, Alcaraz mette pressione a Sinner

"Jannik Sinner sta giocando benissimo e non può non essere preso in considerazione per il successo finale. È pericoloso, al momento è il miglior giocatore del mondo. So che in tanti pensano che il suo tennis non sia il più adatto per la terra, ma sta ottenendo buoni risultati anche su questa superficie e può vincere qualsiasi torneo al quale partecipa. Sto lottando con lui e Djokovic per il numero 1 del ranking, sto provando a non lasciarglielo ma sinceramente ora è complicato: meritano di stare dove stanno. Poi vedremo cosa succederà nei prossimi tornei", ha detto Alcaraz in vista del torneo di Madrid.