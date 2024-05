Sinner, il verdetto a Roma: la tabella di recupero e quando scenderà in campo

Parola d’ordine: cautela. Sensazione di fondo: serenità. Nessun allarme, nessuna paura. L’infortunio all’anca che a Madrid ha tormentato Jannik Sinner inducendolo al ritiro alla vigilia del quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime non sembra preoccupare lo staff del numero 1 azzurro. D’altronde era stato lui stesso a dirlo: «A Madrid cercherò di lavorare tanto dal punto di vista fisico, in palestra. So che forse avrò qualche difficoltà in più». E puntuali, le conseguenze di quel lavoro non hanno tardato a manifestarsi, acuendo un problema che già da qualche settimana aveva iniziato a manifestarsi. Meglio fermarsi, dunque. E non pregiudicare una programmazione che nelle prossime settimane, a partire dagli Internazionali BNL d’Italia, vedrà l’altoatesino impegnato a Parigi per poi concentrarsi su un breve swing sull’erba che da Wimbledon lo riporterà nella capitale francese per il torneo olimpico, con tappa a Bastad (15-21 luglio) per un’ultima rifinitura.



Il calendario di Sinner: tutti gli appuntamenti

Le risposte che andava cercando sulla terra rossa, Sinner le ha ottenute. Il feeling c’è. La semifinale ottenuta a Montecarlo è lì a dimostrarlo. Così come le vittorie incassate in Spagna, sudate, giunte in non eccellenti condizioni fisiche, e per questo ancora più importanti. Ora è tempo di concentrarsi su Roma, «un torneo che ho sempre desiderato giocare - come disse due mesi fa - dove l’anno scorso so di non aver fatto bene e dove punto a fare meglio». Complice un calendario che non lo vedrà scendere in campo prima di venerdì 10 maggio, Sinner sfrutterà i giorni che ancora lo separano dal suo arrivo nella Capitale per svolgere gli accertamenti del caso e dedicarsi a qualche seduta di fisioterapia, restando in ascolto delle sensazioni che il suo fisico andrà inviandogli e proseguendo con la tabella di recupero stilata di concerto con il suo team. I primi veri test li sosterrà comunque una volta atterrato al Foro, dove non mancherà tutto il sostegno del pubblico di casa ad accompagnarne la rifinitura.



La serenità di Sinner dopo l'infortunio