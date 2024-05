Sinner, le parole a sorpresa di Panatta: "Cosa poteva essere Roma per lui"

ROMA - Proseguono gli Internazionali di Roma , ma ai tifosi continua a pesare la grande assenza di Jannik Sinner . L'altoatesino sta seguendo un percorso riabilitativo al J Medical di Torino , per risolvere il problema all'anca che lo frena e recuperare in tempo per il Roland Garros .

Panatta: "Sinner vincerà ma ha fatto bene a fermarsi"

In un articolo scritto sul Corriere della Sera, Adriano Panatta ha nuovamente elogiato l'azzurro numero due del mondo, parlando apertamente della sua assenza a Roma e del suo futuro agli Internazionali: "Ammiro Sinner, che ritengo sia per carattere l’esatto opposto di ciò che ero io. Lo apprezzo perché lancia con disinvoltura dei messaggi importanti. Dire ai ragazzi di oggi che tutto è possibile, a patto di studiare e accettare i sacrifici, lo rende quasi un rivoluzionario. Mi dispiace non ci sia in questa edizione. Poteva essere il suo torneo, e per me una nuova liberazione. Vincerà presto, anche agli Internazionali, ne sono certo. E ha fatto bene a fermarsi, con l’anca non si scherza. Forse avrebbe fatto meglio a farlo prima, e saltare Madrid. Ma questi sono i discorsi del poi, che non servono a niente e a nessuno".