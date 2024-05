Intervista Hurkacz: “Sinner? Siamo amici, era triste per il forfait a Roma”

«Nel tennis ogni anno devi migliorare di una piccola percentuale, se non lo fai scivoli lentamente. Io credo di poter raggiungere molto di più di quanto ho già fatto, su ogni superficie. La mattina mi sveglio per vincere Slam e diventare numero 1, questi sono gli obiettivi». Autore di un’ottima prestazione passata in sordina nel giorno dell’addio capitolino di Nadal. Il destino di Hubert Hurkacz sembra essere quello di “ammazza grandi”. Nel 2021, a Wimbledon, aveva inconsapevolmente posto fine alla carriera di Federer, chiudendo il match in tre set con un 6-0 finale. Due giorni fa agli Internazionali ha poi liquidato Nadal con un rapido 6-1 6-3, riportandolo a una cruda realtà. Il polacco è un gigante buono, ma non per questo fa sconti. Sbarcato a Roma da n. 9 del mondo, sa vincere i match che contano. I riflettori sono sugli altri, ma lui non è disposto ad accontentarsi. Oggi tornerà in campo nel terzo turno contro Etcheverry.



La prima volta con Nadal in circostanze particolari. Che giornata è stata?

«È stato speciale giocare contro Rafa. Sono uno dei tanti che crescendo l’ha visto vincere tornei su tornei. Prima del match l’ho vissuto come un giorno qualunque, ma poi in campo ero carico. Non puoi fare finta di niente, dall’altra parte vedrai sempre Rafa. Anche quando sei al comando non puoi rilassarti, sai che ogni momento è cruciale».



Lei ha battuto Federer a Wimbledon, in quello che è poi stato il suo ultimo match.

«Anche solo giocare con lui è stato un onore. L’atmosfera a Wimbledon era surreale, non dimenticherò mai quanto era rumoroso. Per un ragazzo che è cresciuto guardandoli in tv significa tanto anche solo giocare con Roger e Rafa, ancora prima che batterli».



Chi era il suo preferito?

«Federer, ma in campo gli altri non sono da meno».



È tornato in Top 10, ora è n. 9. Qual è la cosa più difficile dell’essere nella sua posizione?

«Devi vincere tante partite nei grandi tornei per rimanerci. Alle tue spalle ci sono tanti ragazzi che vogliono superarti e ne hanno le capacità. Contemporaneamente tu provi a fare meglio dei Top 5, fenomeni che giocano per vincere Slam e Masters 1000».



Lei e Sinner siete molto amici, lo ha sentito ultimamente?

«Ci siamo incontrati a Montecarlo pochi giorni prima degli Internazionali. Era triste di non poter giocare a Roma dove lo aspettavano tanti tifosi. Da novembre ha cambiato marcia, vederlo giocare così mi motiva, è un esempio da cui imparare».



I fan immaginano Montecarlo come un parco giochi del tennis. Che rapporto avete tra di voi?

«Io e Jannik se ci incontriamo ci fermiamo per parlare un po’, ci vediamo anche al circolo. Con tanti ragazzi sono amico, ma poi non facciamo cene di gruppo (ride, ndr). Ognuno ha la sua vita privata ed è importante crearsi un equilibrio per non pensare sempre al tennis ed evitare rischi di burnout».



Ha vinto con Nadal e in conferenza stampa non c’era quasi nessuno. Pensa che il tennis a volte sia troppo legato solo all’immagine dei primissimi?

«Roger, Rafa, Nole, Jannik, Carlos e gli altri big portano tanti tifosi ed è anche grazie a loro che il tennis è così popolare. Allo stesso tempo però se prima i Top 5 difficilmente perdevano dal n. 70 del mondo, ora il livello è altissimo in Top 100 e le partite sono aperte. Arrivare nei primi 10 non è cosa da poco, devi essere sempre al massimo».



Come le piacerebbe che cambiasse il tennis?

«Ci sono piccole cose che si possono fare per i fan. Una di questa sarebbe distanziare meglio i grandi tornei, in modo che giocatori come Sinner e Alcaraz possano prepararsi meglio e giocarli tutti».