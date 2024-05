Sinner, come sta: Bertolucci rivela le ultime news sull'infortunio

Sinner punta il Roland Garros

A Parigi mancano due settimane. Un lasso di tempo utile a Sinner per recuperare dal problema fisico e quindi essere ai nastri di partenza del secondo Grande Slam della stagione. "Sembra che tutto vada bene e a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l'ok dei medici. - spiega Berltolucci - Una cosa è certa (ride): d'ora in poi non ascolteranno più Jannik, che vorrebbe giocarle tutte sempre, ma sarà lui ad ascoltare più i consigli del suo team e dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi. Non sarà in perfette condizioni visto che non si allena da due settimane ma l'importante è riprendere. Se deve diventare numero uno, è giusto che accada in campo".